Адміністративний суд Берліна постановив, що розвертати на кордоні шукачів притулку, які подали відповідну заяву, незаконно.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Spiegel.

У цій справі йшлося про двох чоловіків та жінку із Сомалі, які подорожували поїздом з Польщі до Німеччини. 9 травня їх перевірила федеральна поліція на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Одері.

Після того, як мігранти подали заяву про притулок, їх того ж дня повернули до Польщі. За словами суду, федеральна поліція обґрунтувала відмову, посилаючись на в'їзд з безпечної третьої країни.

Однак суд постановив, що така відмова суперечить європейським правилам, зокрема Дублінському регламенту ЄС, згідно з яким Німеччина була зобов’язана розглянути їхні заявки на притулок.

За словами речниці суду, це перше судове рішення щодо нових правил, запроваджених міністром внутрішніх справ Александром Добріндтом. Політик від ХСС наказав посилити прикордонний контроль лише через кілька годин після вступу на посаду на початку травня. Водночас він постановив, що шукачам притулку також може бути відмовлено на кордоні.

При цьому суд зазначив, що ці особи не мали безумовного права в’їзду на територію Німеччини, але їхні заяви мали бути розглянуті на кордоні або в прикордонній зоні.

Це рішення може стати викликом для жорсткішої міграційної політики уряду канцлера Фрідріха Мерца, чия правоцентристська коаліція перемогла на виборах у лютому з обіцянками "наведення порядку" на кордонах.

Як повідомлялося, у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі на кордонах, щоб контролювати міграційний потік.





