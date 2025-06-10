На границе Польши с Германией образовались 10-километровые пробки

На ключевой трассе из Польши в Берлин и ряде других трансграничных дорог образовались 10-километровые пробки, что частично связано с пограничным контролем в Германии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Самая большая пробка образовалась на трассе A2 в направлении Берлина, на участке перед границей ее длина достигает 15 км.

Затруднено движение и на прилегающей дороге, а также на мосту через Одру.

На трассе A4 в Нижнесилезском воеводстве длина пограничной пробки достигает 10 км. Проблемы наблюдаются и на других трансграничных путях.

Пробки спровоцировало сочетание двух факторов – большее количество транспорта после длинных выходных (понедельник был выходным днем), а также пограничные проверки с немецкой стороны.

Германия ввела пограничные проверки на границах с целью борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Это решение было принято из-за резкого роста количества заявлений о предоставлении убежища, нескольких инцидентов с нападениями, совершенными людьми миграционного происхождения, а также из-за роста популярности ультраправых сил, которые спекулируют на этой теме.

Напомним, в немецкой полиции жалуются, что не смогут долго работать в усиленном режиме для обеспечения пограничного контроля.

Также административный суд Берлина постановил, что разворачивать на границе искателей убежища, которые подали соответствующее заявление, незаконно.