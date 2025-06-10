У США кажуть, що переговори з Китаєм "проходять добре"

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у вівторок, 10 червня, що торговельні переговори з Китаєм проходять успішно.

Його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 10 червня, представники США та Китаю продовжують переговори щодо експортного контролю.

Американські та китайські урядовці намагаються відновити переговори після того, як Вашингтон звинуватив Пекін у блокуванні експорту рідкісноземельних металів, які мають важливе значення для економіки США, що призвело до напруження у відносинах після укладення минулого місяця в Женеві попередньої угоди про відмову від повного торговельного ембарго.

Лутнік зазначив, що переговори тривали весь день 9 червня, і він очікує, що 10 червня вони триватимуть також весь день.

"Вони проходять добре, і ми проводимо багато часу разом", – поділився представник США.

Нагадаємо, 6 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що американські та китайські представники зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних суперечностей.

Після цього американський президент заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.

9 червня головний економічний радник американського президента Кевін Гассет заявив, що американські переговорники прагнутимуть відновити постачання критично важливих мінералів.