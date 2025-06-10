В США говорят, что переговоры с Китаем "проходят хорошо"

Министр торговли США Говард Лутник заявил во вторник, 10 июня, что торговые переговоры с Китаем проходят успешно.

Его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 10 июня, представители США и Китая продолжают переговоры по экспортному контролю.

Американские и китайские чиновники пытаются возобновить переговоры после того, как Вашингтон обвинил Пекин в блокировании экспорта редкоземельных металлов, которые имеют важное значение для экономики США, что привело к напряженности в отношениях после заключения в прошлом месяце в Женеве предварительного соглашения об отказе от полного торгового эмбарго.

Лутник отметил, что переговоры продолжались весь день 9 июня, и он ожидает, что 10 июня они будут продолжаться также весь день.

"Они проходят хорошо, и мы проводим много времени вместе", – поделился представитель США.

Напомним, 6 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские и китайские представители встретятся в Лондоне для обсуждения торговых противоречий.

После этого американский президент заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США.

9 июня главный экономический советник американского президента Кевин Гассет заявил, что американские переговорщики будут стремиться возобновить поставки критически важных минералов.