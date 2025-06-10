У Литві не підтримали пропозицію про заборону куріння особам віком до 21

Литовський Сейм відхилив пропозицію, що забороняє людям віком до 21 року зберігати, використовувати та продавати тютюнові вироби, електронні сигарети та заправки для них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відповідні поправки до Закону про контроль за тютюном, тютюновими виробами та супутніми товарами внесла напередодні членкиня комітету Сейму з питань охорони здоров'я, консерваторка Юргіта Сейонене.

Згідно з пропозицією, з початку 2029 року продаж, придбання, зберігання, споживання, а також купівля чи інша передача тютюну та тютюнових виробів дозволялися б особам не молодше 21 року.

На думку депутатки, це мало б позитивний вплив на здоров'я населення, сприяло б зниженню кількості захворювань і смертей, спричинених курінням, у тому числі раку легенів.

За цей проєкт проголосували 26 депутатів Сейму, проти – 30, ще 30 утрималися. Сейм не погодився доопрацювати цю ініціативу, вона була відхилена.

Один із критиків проєкту, депутат Сейму від лібералів Андрюс Багдонас заявив, що його дивує бажання політиків вирішувати за народ.

"Вкотре намагаємося дискримінувати молодих людей, які, начебто, самі не в змозі приймати раціональні рішення про те, як їм жити", – зауважив Багдонас.

Тим часом його колега-ліберал Вікторас Пранцкетіс зазначив, що найкращий спосіб відмовитися від куріння – не починати.

„Цей закон дозволив би не починати курити до 21 року", – сказав він.

Наразі в Литві віковий ценз для купівлі та вживання тютюну, тютюнових виробів та електронних сигарет становить 18 років.

Тим часом французький уряд оголосив про заборону куріння в громадських місцях, таких як парки, автобусні зупинки і пришкільні ділянки. Починаючи з липня, вона поширюватиметься на місця, де присутні діти. Це також стосується пляжів та спортивних споруд.

В Іспанії також анонсували розширення переліку громадських місць, де заборонено палити як традиційні цигарки, так і вейпи.