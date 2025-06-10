В Литве не поддержали предложение о запрете курения лицам в возрасте до 21 года

Литовский Сейм отклонил предложение, запрещающее лицам в возрасте до 21 года хранить, использовать и продавать табачные изделия, электронные сигареты и заправки для них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Соответствующие поправки в Закон о контроле за табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами внесла накануне член комитета Сейма по вопросам здравоохранения, консерватор Юргита Сейонене.

Согласно предложению, с начала 2029 года продажа, приобретение, хранение, потребление, а также покупка или иная передача табака и табачных изделий разрешались бы лицам не моложе 21 года.

По мнению депутата, это имело бы положительное влияние на здоровье населения, способствовало бы снижению количества заболеваний и смертей, вызванных курением, в том числе рака легких.

За этот проект проголосовали 26 депутатов Сейма, против – 30, еще 30 воздержались. Сейм не согласился доработать эту инициативу, она была отклонена.

Один из критиков проекта, депутат Сейма от либералов Андрюс Багдонас заявил, что его удивляет желание политиков решать за народ.

"В очередной раз пытаемся дискриминировать молодых людей, которые, вроде бы, сами не в состоянии принимать рациональные решения о том, как им жить", – отметил Багдонас.

Между тем его коллега-либерал Викторас Пранцкетис отметил, что лучший способ отказаться от курения – не начинать.

"Этот закон позволил бы не начинать курить до 21 года", – сказал он.

Сейчас в Литве возрастной ценз для покупки и употребления табака, табачных изделий и электронных сигарет составляет 18 лет.

Тем временем французское правительство объявило о запрете курения в общественных местах, таких как парки, автобусные остановки и перед школами. Начиная с июля, он будет распространяться на места, где присутствуют дети. Это также касается пляжей и спортивных сооружений.

В Испании также анонсировали расширение перечня общественных мест, где запрещено курить как традиционные сигареты, так и вейпы.