Азербайджан обурився заявою Мединського про війну в Україні і Карабах

Міністерство закордонних справ Азербайджану обурилось заяві помічника господаря Кремля Владіміра Мединського, який згадав Нагірний Карабах, говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника МЗС Азербайджану Айхана Гаджизаде, яку наводить АЗЕРТАДЖ.

Мединський в інтерв’ю пропагандистському телеканалу RT заявив, що якщо зараз не зупинити війну в Україні "і не домовитися про справжній мир", то ситуація нагадуватиме Карабах.

"Знаєте, такий був спірний регіон між Вірменією та Азербайджаном – Карабах? То цей регіон перетвориться на величезний Карабах", – сказав він.

У відповідь в МЗС Азербайджану заявили, що слова Мединського "викликають жаль і подив".

"Дивно, але...Мединський не знає, що Карабах ніколи не був спірною територією. Ми хотіли б нагадати, що Карабах є давньою і невід'ємною частиною Азербайджану. Росія сама визнала і продовжує визнавати Карабах частиною території Азербайджану", – зазначив речник.

Гаджизаде заявив про неприйнятність порівняння війни РФ проти України і конфлікту в Карабаху, "оскільки Азербайджан ніколи не порушував територіальну цілісність будь-якої країни і не вів агресивної війни проти будь-якої держави".

"Рекомендуємо Мединському утриматися від завдання шкоди міждержавним відносинам подібними помилковими заявами з питань, що виходять за межі його повноважень", – резюмував він.

Нагадаємо, 2 червня у турецькому Стамбулі відбулась друга зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових.

За даними ЗМІ, в ході зустрічі Мединський, зокрема, назвав "пропагандою" заяви про викрадення Росією десятків тисяч українських дітей і закликав не "кидатися божевільними цифрами".