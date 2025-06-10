Азербайджан возмутился заявлением Мединского о войне в Украине и Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана возмутилось заявлением помощника хозяина Кремля Владимира Мединского, который упомянул Нагорный Карабах, говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении спикера МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, которое приводит АЗЕРТАДЖ.

Мединский в интервью пропагандистскому телеканалу RT заявил, что если сейчас не остановить войну в Украине "и не договориться о настоящем мире", то ситуация будет напоминать Карабах.

"Знаете, был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном – Карабах? Так вот этот регион превратится в огромный Карабах", – сказал он.

В ответ в МИД Азербайджана заявили, что слова Мединского "вызывают сожаление и удивление".

"Странно, но... Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах является давней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана", – отметил спикер.

Гаджизаде заявил о неприемлемости сравнения войны РФ против Украины и конфликта в Карабахе, "поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны и не вел агрессивной войны против какого-либо государства".

"Рекомендуем Мединскому воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям подобными ошибочными заявлениями по вопросам, выходящим за пределы его полномочий", – резюмировал он.

Напомним, 2 июня в турецком Стамбуле состоялась вторая встреча между делегациями Украины и РФ, которая продлилась чуть более часа.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных.

По данным СМИ, в ходе встречи Мединский, в частности, назвал "пропагандой" заявления о похищении Россией десятков тысяч украинских детей и призвал не "бросаться сумасшедшими цифрами".