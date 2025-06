В Венгрии ответили на слова Зеленского о злоупотреблении Орбаном темой войны в Украине

В правительстве Венгрии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский ведет открытую агитацию за венгерскую оппозиционную партию "Тиса" и игнорирует тот факт, что членство Украины в ЕС не входит в национальные интересы Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Ковач отреагировал на тезис из интервью украинского президента, где он заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему войны России против Украины для собственной политической выгоды.

"Зеленский открыто агитирует в Венгрии за партию "Тиса", обвиняя Орбана в "антиевропейскости" и использовании войны для политической выгоды. Как для лидера страны, не являющейся членом ЕС, это очень много", – написал Ковач.

Он добавил, что Зеленский "читает лекции венграм перед их голосованием на всенародном референдуме „Вокс 2025" относительно членства Украины в ЕС".

❗️@ZelenskyyUA is now openly campaigning in Hungary for the Tisza Party–accusing @PM_ViktorOrban of being “anti-European” and using the war for political gain. From a non-EU leader, this is rich.



🗳️ The same man now complains he didn’t “give permission” to be used in a political… pic.twitter.com/hfmBHBJfOv