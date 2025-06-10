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Навроцкий и Трамп в разговоре обменялись приглашениями осуществить визит

Новости — Вторник, 10 июня 2025, 19:31 — Иванна Костина

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

По словам Навроцкого, разговор выдался "очень хорошим".

"Мы говорили о тесных союзнических и партнерских политических отношениях. Я пригласил президента Трампа в Польшу. Я также получил приглашение на встречу в Белом Доме", – написал он.

Стоит отметить, что Трамп лично поддержал Навроцкого перед выборами, приняв его в Белом доме 1 мая и пожелав успеха. А между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая напрямую агитировала за Навроцкого.

После победы Навроцкого Государственный департамент США выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны. Тогда же в США отметили – Польша является "образцовым союзником и ключевым участником укрепления НАТО и защиты его суверенной целостности перед вызовами настоящего и будущего".

Трамп, в свою очередь, приветствуя Польшу, заявил, что страна"выбрала победителя".

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.

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Навроцкий Трамп
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