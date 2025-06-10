В Австрії зросла кількість загиблих унаслідок стрілянини у школі
Кількість людей, що загинули в результаті стрілянини в одній зі шкіл міста Грац на південному сході Австрії, зросла до 11.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.
В Університетській клініці Граца повідомили, що ще одна людина – жінка – померла від важких поранень, отриманих під час стрілянини.
Таким чином, загальна кількість жертв стрілянини зросла до 11, враховуючи самого стрільця.
За інформацією Kronen Zeitung, у будинку підозрюваного вже провели обшук, і там нібито знайшли прощального листа. Офіційно ця інформація не підтверджувалась, і зміст листа журналістам невідомий.
Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.
Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство.
В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.