В Австрії зросла кількість загиблих унаслідок стрілянини у школі

Кількість людей, що загинули в результаті стрілянини в одній зі шкіл міста Грац на південному сході Австрії, зросла до 11.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

В Університетській клініці Граца повідомили, що ще одна людина – жінка – померла від важких поранень, отриманих під час стрілянини.

Таким чином, загальна кількість жертв стрілянини зросла до 11, враховуючи самого стрільця.

За інформацією Kronen Zeitung, у будинку підозрюваного вже провели обшук, і там нібито знайшли прощального листа. Офіційно ця інформація не підтверджувалась, і зміст листа журналістам невідомий.

Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.

Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство.

В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.