В Австрии возросло число погибших в результате стрельбы в школе

Число людей, погибших в результате стрельбы в одной из школ города Грац на юго-востоке Австрии, возросло до 11.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

В Университетской клинике Граца сообщили, что еще один человек – женщина – скончалась от тяжелых ранений, полученных во время стрельбы.

Таким образом, общее число жертв стрельбы возросло до 11, включая самого стрелка.

По информации Kronen Zeitung, в доме подозреваемого уже провели обыск, и там якобы нашли прощальное письмо. Официально эта информация не подтверждалась, и содержание письма журналистам неизвестно.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

Нападавшим, по предварительным данным, был 21-летний парень, который после стрельбы покончил жизнь самоубийством.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.