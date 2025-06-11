В ЄС заявили, що травень-2025 став другим найспекотнішим за всю історію

Цьогорічний травень у світі став другим найспекотнішим з початку ведення спостережень.

Про це йдеться в щомісячному бюлетені Служби зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначено, показники травня-2025 перевершив лише травень-2024.

За даними C3S, минулого місяця середня температура поверхні Землі була на 1,4 градуса Цельсія вищою, ніж у доіндустріальний період 1850-1900 років.

Це перервало період надзвичайної спеки, коли в 21 з останніх 22 місяців середня глобальна температура перевищувала на 1,5°C показники доіндустріальної епохи, хоча вчені попереджали, що ця перерва навряд чи буде тривалою.

"Хоча це може дати планеті короткий перепочинок, ми очікуємо, що в найближчому майбутньому поріг у 1,5°C знову буде перевищено через подальше нагрівання кліматичної системи", – сказав директор C3S Карло Буонтемпо.

Основною причиною зміни клімату є викиди парникових газів від спалювання викопного палива. Минулий рік став найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень.

Окреме дослідження, опубліковане групою кліматологів World Weather Attribution в середу, показало, що спричинена людиною зміна клімату призвела до того, що минулого місяця в Ісландії та Гренландії було зафіксовано рекордну спеку, яка була приблизно на 3°C вищою, ніж за звичайних умов, що сприяло величезному додатковому таненню льодового покриву Гренландії.

"Навіть країни з холодним кліматом відчувають безпрецедентні температури", – сказала Сара Кью, співавторка дослідження і дослідниця Королівського метеорологічного інституту Нідерландів.

Раніше повідомляли, що мешканці Великої Британії, відомої традиційно дощовою та похмурою погодою, цього року стали свідками найбільш сонячної весни за понад століття.

У квітні стало відомо, що торішні повені на території Європи виявились наймасштабнішими для континенту за більш як 10 років.