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Повені 2024 року у Європі були наймасштабнішими за десятиліття

Новини — Вівторок, 15 квітня 2025, 11:08 — Марія Ємець

Минулорічні повені на території Європи виявились наймасштабнішими для континенту за більш як 10 років.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній доповіді Європейської служби з моніторингу кліматичних змін Copernicus і Світової метеорологічної організації.

Повені 2024 року стали для Європи наймасштабнішими з 2013 року і торкнулися 30% мережі річок на континенті, з яких на 12% була серйозна повінь. 

Від повеней постраждали понад 410 тисяч мешканців цих регіонів, 335 осіб загинули, з яких найбільше – внаслідок жовтневих повеней в Іспанії

У звіті відзначили погодний дисбаланс між західною і східною частиною континенту. Так, саме Західна Європа найбільше постраждала від повеней. 2024 рік увійшов до десятки найбільш дощових років з 1950-х. 

Натомість у Східній Європі аномалії характеризувалися надмірно високою температурою і посухою. На південному сході Європи зафіксували найтривалішу "хвилю спеки" – протягом 13 днів. 

Темпи танення льодовиків у Скандинавії виявились найшвидшими за увесь час спостереження. 

Також у доповіді підтвердили висновки попереднього прогнозу про те, що 2024 рік глобально став найспекотнішим в історії спостережень, у тому числі для Європи. Середня температура повітря на планеті вже на 1,3 градуса Цельсія вища, ніж у доіндустріальний період. 

Як повідомляли, один з найвідоміших льодовиків Норвегії настільки зменшився у розмірі, що більше не буде видимий для туристів під горою. 

У жовтні в заполярному норвезькому місті Тромсе зафіксували 100-річний "теплий" рекорд. 

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