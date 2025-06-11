Дуда прокоментував голосування за вотум довіри уряду Туска

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував голосування за вотум довіри уряду Дональда Туска, яке відбудеться у польському Сеймі у середу, 11 червня.

Заяву польського президента наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Дуда, йому складно сказати, яким буде результат голосування.

"Це насамперед рішення парламенту, і давайте спокійно дочекаємося цього рішення. Це парламентарі оцінять", – додав польський президент.

Наразі Туск у Сеймі представляє пропозицію про вотум довіри своєму уряду. Після його виступу відбудуться дебати та голосування.

Пропозиція Туска щодо голосування за вотум довіри стала наслідком поразки підтримуваного владою кандидата Рафала Тшасковського на виборах президента.

Опитування показали, що жителі країни розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем’єр-міністра Дональда Туска.