Дуда прокомментировал голосование за вотум доверия правительству Туска

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал голосование за вотум доверия правительству Дональда Туска, которое состоится в польском Сейме в среду, 11 июня.

Заявление польского президента приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Дуда, ему сложно сказать, каким будет результат голосования.

"Это прежде всего решение парламента, и давайте спокойно дождемся этого решения. Парламентарии это оценят", – добавил польский президент.

Сейчас Туск в Сейме представляет предложение о вотуме доверия своему правительству. После его выступления состоятся дебаты и голосование.

Предложение Туска о голосовании за вотум доверия стало следствием поражения поддерживаемого властями кандидата Рафала Тшасковского на выборах президента.

Опросы показали, что жители страны разделились почти поровну в вопросе возможной отставки премьер-министра Дональда Туска.