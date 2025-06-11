В Естонії прокремлівський активіст програв суд щодо заборони в'їзду в країни Шенгену

Прокремлівський активіст, керівник порталу "Балтія" Александр Корнілов, якому наприкінці 2022 року на п'ять років заборонили в'їзд до Естонії та інших країн Шенгену, не зміг домогтися скасування відповідного рішення в суді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Останнє слово в судовому спорі було сказано 10 червня, коли Держсуд не прийняв касаційну скаргу Корнілова.

У лютому 2024 року скарга Корнілова на рішення Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) від 6 грудня 2022 року була відхилена Талліннським адміністративним судом, а через рік його апеляцію не задовольнив і окружний суд.

Згідно з оскаржуваним рішенням, довгостроковий дозвіл на проживання Корнілова в Естонії був анульований. Також було винесено розпорядження про примусову депортацію Корнілова до РФ, а на додачу щодо нього влада встановила п'ятирічну заборону на в'їзд до країн Шенгенської угоди.

У поданій до суду скарзі Корнілов, який на момент винесення рішення поліцією перебував у Росії, оскаржував тільки ту її частину, яка стосувалася заборони на в'їзд.

У Поліції безпеки (КаПо) раніше заявили, що посвідка на проживання Корнілова була анульована з міркувань безпеки.

Як відомо, Естонія нещодавно депортувала громадянина України за зв'язки з ФСБ.

А Служба державної безпеки Латвії публічно повідомила про 32 особи, затримані з 2016 року за підозрою в шпигунстві та інших загрозливих національній безпеці діях на користь Росії або Білорусі.