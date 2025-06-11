В Эстонии прокремлевский активист проиграл суд о запрете въезда в страны Шенгена

Прокремлевский активист, руководитель портала "Балтия" Александр Корнилов, которому в конце 2022 года на пять лет запретили въезд в Эстонию и другие страны Шенгена, не смог добиться отмены соответствующего решения в суде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Последнее слово в судебном споре было сказано 10 июня, когда Госсуд не принял кассационную жалобу Корнилова.

В феврале 2024 года жалоба Корнилова на решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) от 6 декабря 2022 года была отклонена Таллиннским административным судом, а через год его апелляцию не удовлетворил и окружной суд.

Согласно обжалуемому решению, долгосрочный вид на жительство Корнилова в Эстонии был аннулирован. Также было вынесено распоряжение о принудительной депортации Корнилова в РФ, а в придачу к нему власти установили пятилетний запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения.

В поданной в суд жалобе Корнилов, который на момент вынесения решения полицией находился в России, оспаривал только ту его часть, которая касалась запрета на въезд.

В Полиции безопасности (КаПо) ранее заявили, что вид на жительство Корнилова был аннулирован из соображений безопасности.

Как известно, Эстония недавно депортировала гражданина Украины за связи с ФСБ.

А Служба государственной безопасности Латвии публично сообщила о 32 лицах, задержанных с 2016 года по подозрению в шпионаже и других угрожающих национальной безопасности действиях в пользу России или Беларуси.