Вбивство українок у Бельгії: українських консулів допустили до підозрюваного

Українські консули у вівторок, 10 червня, відвідали підозрюваного у вбивстві 46-річної матері і 6-річної сестри, якого наразі утримують в одному з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, інформує "Європейська правда".

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що 16-річний підозрюваний має задовільний стан здоров’я, йому забезпечили усі необхідні умови для перебування.

Слідчі органи встановлюють обставини справи та можливі мотиви вчиненого ним злочину, додали в МЗС.

"Посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарної установи та іншими органами Бельгії", – додали у відомстві.

Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну.

Нагадаємо, 6 червня у будинку, де проживала родина українського військового, вранці помітили пожежу. Всередині знайшли зі смертельними ножовими пораненнями 46-річну жінку і її 6-річну доньку. У пожежі загинув також пес.

Родина приїхала до Бельгії на початку повномасштабної війни. Ще одна повнолітня дочка з родини проживає в Ірландії. Батько є військовослужбовцем і працює на евакуаційній ланці.

Згодом стало відомо, що у подвійному вбивстві і підпалі зізнався 16-річний син загиблої.