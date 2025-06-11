Убийство украинок в Бельгии: украинских консулов допустили к подозреваемому

Украинские консулы во вторник, 10 июня, посетили подозреваемого в убийстве 46-летней матери и 6-летней сестры, которого сейчас удерживают в одном из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, информирует "Европейская правда".

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 16-летний подозреваемый имеет удовлетворительное состояние здоровья, ему обеспечили все необходимые условия для пребывания.

Следственные органы устанавливают обстоятельства дела и возможные мотивы совершенного им преступления, добавили в МИД.

"Посольство находится на связи с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами Бельгии", – добавили в ведомстве.

После завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину.

Напомним, 6 июня в доме, где проживала семья украинского военного, утром заметили пожар. Внутри нашли со смертельными ножевыми ранениями 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. В пожаре погиб также пес.

Семья приехала в Бельгию в начале полномасштабной войны. Еще одна совершеннолетняя дочь из семьи проживает в Ирландии. Отец является военнослужащим и работает на эвакуационном звене.

Впоследствии стало известно, что в двойном убийстве и поджоге признался 16-летний сын погибшей.