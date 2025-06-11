У Єврокомісії відреагували на погрози Фіцо заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ

З метою забезпечення одностайного голосування усіх держав-членів ЄС за 18-й пакет санкцій проти Росії, Європейська комісія обговорить зі Словаччиною її занепокоєння щодо можливих проблем, пов'язаних з припиненням постачання в ЄС російських енергоносіїв.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" на брифінгу в Брюсселі 11 червня, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Головна речниця Єврокомісії прокоментувала заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він блокуватиме 18-й пакет санкцій проти Росії, поки ЄС не запропонує рішення щодо "кризової ситуації", з якою Словаччина стикнеться після повного припинення імпорту російських енергоносіїв в ЄС.

"Всі попередні 17 пакетів (санкцій проти Росії. – Ред.) були затверджені одностайно 27 державами-членами. Це залишається нашою метою і для 18-го пакета. Тому ми виконуємо своє домашнє завдання, звертаючись до всіх країн-членів і обговорюючи з ними,.. як ми можемо вирішити можливі проблеми", – розповіла Паула Піньо.

За її словами, і цього разу Єврокомісія "працює з державами-членами, включаючи Словаччину, вислуховуючи їхні занепокоєння і шукаючи, як їх можна вирішити".

"Протягом останніх років, з початку війни ми дуже тісно співпрацювали з усіма державами-членами саме щодо поступової відмови від імпорту викопного палива з Росії і поки що це відбувалося успішно", – додала головна речниця Єврокомісії.

Паула Піньо повідомила, що незабаром Єврокомісія виступить з новою законодавчою ініціативою щодо повної відмови від російських енергоресурсів у ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Зазначимо, що це не перший раз, коли Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії.