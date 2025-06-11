В Еврокомиссии отреагировали на угрозы Фицо заблокировать 18-й пакет санкций против РФ

С целью обеспечения единодушного голосования всех государств-членов ЕС за 18-й пакет санкций против России, Европейская комиссия обсудит со Словакией ее беспокойство относительно возможных проблем, связанных с прекращением поставок в ЕС российских энергоносителей.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" на брифинге в Брюсселе 11 июня, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии прокомментировала заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что он будет блокировать 18-й пакет санкций против России, пока ЕС не предложит решение по "кризисной ситуации", с которой Словакия столкнется после полного прекращения импорта российских энергоносителей в ЕС.

"Все предыдущие 17 пакетов (санкций против России. – Ред.) были приняты единогласно 27 государствами-членами. Это остается нашей целью и для 18-го пакета. Поэтому мы выполняем свое домашнее задание, обращаясь ко всем странам-членам и обсуждая с ними,... как мы можем решить возможные проблемы", – рассказала Паула Пиньо.

По ее словам, и на этот раз Еврокомиссия "работает с государствами-членами, включая Словакию, выслушивая их беспокойство и ища, как их можно решить".

"В течение последних лет, с начала войны мы очень тесно сотрудничали со всеми государствами-членами именно по постепенному отказу от импорта ископаемого топлива из России и пока это происходило успешно", – добавила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Паула Пиньо сообщила, что вскоре Еврокомиссия выступит с новой законодательной инициативой по полному отказу от российских энергоресурсов в ЕС.

Отметим, что это не первый раз, когда Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС введет против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.