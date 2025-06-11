У Британії заборонили ролик з рекламою батончика Twix за "заохочення небезпечного водіння"

У Сполученому Королівстві заборонили демонстрацію рекламного ролика шоколадного батончика Twix після скарг, що це "підбурює до небезпечного водіння".

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Після публічної появи нового рекламного ролика батончика Twix на нього надійшли п’ять скарг, ініціатори яких заявили, що вбачають у рекламі заохочення до небезпечного водіння.

У ролику зобразили автопогоню за участі двох машин такого ж кольору, як карамельна начинка Twix, які в кінці внаслідок ДТП складаються одна на одну, як дві половинки батончика.

Власник компанії не погодився зі звинуваченнями і заявив, що ролик є просто художнім вимислом і ніяк не пов’язаний з реальним світом.

Проте Агентство зі стандартів реклами ASA погодилося з аргументами скаржників і постановило, що ролик не можна демонструвати. В ASA визнали, що останні фрагменти ролика з ДТП не виглядають реалістично, але погодились із зауваженнями до його першої половини з перегонами.

Нагадаємо, румунський парламент у 2024 році ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових паучів.

Уряд Данії збирається посилити правила реклами продуктів харчування, заборонивши демонстрацію реклами нездорової їжі дітям до 15 років.