В Британии запретили ролик с рекламой батончика Twix за "поощрение опасного вождения"

В Соединенном Королевстве запретили демонстрацию рекламного ролика шоколадного батончика Twix после жалоб, что это "подстрекает к опасному вождению".

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

После публичного появления нового рекламного ролика батончика Twix на него поступило пять жалоб, инициаторы которых заявили, что видят в рекламе поощрение к опасному вождению.

В ролике изображена автопогоня с участием двух машин такого же цвета, как карамельная начинка Twix, которые в результате ДТП складываются друг на друга, как две половинки батончика.

Владелец компании не согласился с обвинениями и заявил, что ролик является просто художественным видео и никак не связан с реальным миром.

Однако Агентство по стандартам рекламы ASA согласилось с аргументами в жалобах и постановило, что ролик нельзя демонстрировать. В ASA признали, что последние фрагменты ролика с ДТП не выглядят реалистично, но согласились с замечаниями к его первой половине с погоней.

Напомним, румынский парламент в 2024 году принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагрева табака, а также никотиновых паучей.

Правительство Дании собирается ужесточить правила рекламы продуктов питания, запретив демонстрацию рекламы нездоровой пищи детям до 15 лет.