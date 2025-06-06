У США підтвердили, що обговорюють з балканськими країнами депортацію мігрантів

Сполучені Штати ведуть переговори з країнами Балкан у межах ширшої стратегії Вашингтона щодо депортації іноземних громадян без легального статусу.

Про це Державний департамент заявив у коментарі балканській службі "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Держдеп відмовився прямо коментувати повідомлення агентства Bloomberg про те, що адміністрація Дональда Трампа намагається переконати балканські країни прийняти депортованих нелегальних мігрантів – переважно з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

У відомстві сказали, що не коментують деталі дипломатичних переговорів з іншими країнами у межах стратегії депортації іноземних громадян без постійного статусу.

Але там підтвердили, що США підтримують контакт із країнами Балканського регіону "в межах ширшої стратегії".

"Американські партнери та регіональні лідери тісно співпрацюють з нами, щоб покласти край кризі нелегальної та масової міграції", – зазначили у Держдепартаменті.

Перед тим писали, що американська адміністрація прагне укласти угоди з країнами Африки, Азії та Східної Європи, які могли б приймати мігрантів, депортованих зі США. Серед цих країн називали Молдову і Косово.

ЗМІ також повідомляли, що адміністрація Трампа закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих зі США осіб, які є громадянами третіх країн.