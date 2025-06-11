В Сейме Польши скандальный евродепутат уничтожил выставку, посвященную толерантности

Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун уничтожил выставку в Сейме, посвященную равенству и толерантности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

После 15 часов в холле Сейма раздался громкий грохот. Через мгновение – еще один. Оказалось, что Гжегож Браун разбил стенды выставки, посвященной равенству и ЛГБТ-сообществу.

Охрана пыталась вмешаться, но бесполезно.

Инцидент произошел перед голосованием за вотум доверия правительству. Репортеру RMF FM Кацперу Врублевскому также удалось записать этот инцидент.

Напомним, что в первом туре президентских выборов евродепутат Гжегож Браун из "Конфедерации Польской Короны" получил 6,34% голосов, что обеспечило ему четвертое место. Это более миллиона голосов избирателей – точно 1 242 917.

Браун известен рядом провокаций, в том числе и антиукраинскими инцидентами.

Европейский парламент снял иммунитет с Гжегожа Брауна по нескольким расследованиям, в том числе по гашению ханукальных свечей в польском парламенте. Снятие иммунитета открыло путь польским властям к судебному преследованию политика.

Польская полиция, в частности, занимается делом о снятии украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга Брауна.

Также Гжегож Браун сжег флаг Европейского Союза в Катовице.