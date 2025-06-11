Виробництво фінських паспортів переміщують у Польщу

Виробництво бланків паспортів громадян Фінляндії вирішили перемістити до Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ilta-Sanomat на основі коментарів від компанії-виробника Thales.

За підсумками перемовин, ініційованих Thales ще у березні, виробництво бланків паспортів для фінських громадян переміститься на територію Польщі. Водночас персональні дані у бланки будуть і далі вноситися на території Фінляндії.

Внаслідок цих змін кількість робочих місць компанії у Фінляндії скоротиться на 160, там залишиться приблизно 130 працівників.

У Thales пояснили зміни зручністю та оптимізацією, оскільки за останні роки суттєво наростили потужності виробництва у Польщі. Внесенням персональних даних, а також деякою іншою роботою і далі буде займатися фінський офіс у Вантаа.

Зміна місця виготовлення бланків не має вплинути на терміни видачі паспортів.

Це вже не перша в історії ситуація, коли бланки для фінських паспортів виготовляються за кордоном. Зокрема, так було до 2017 року, коли вони виготовлялись у Нідерландах.

У 2016 році перед 100-річчям незалежності Фінляндія оновила дизайн ідентифікаційних карток та паспортів громадян.

Нагадаємо, Литва з 1 червня не визнає небіометричні паспорти громадян РФ для в’їзду в країну.