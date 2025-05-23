Литва з 1 червня не визнаватиме небіометричні паспорти громадян РФ для в’їзду в країну

Уряд Литви ухвалив рішення припинити визнання небіометричних паспортів, виданих Росією, як дійсних проїзних документів для в’їзду на свою територію.

Відповідний спільний наказ міністрів закордонних справ та внутрішніх справ був підписаний 23 травня, пише литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Нові правила набудуть чинності 1 червня 2025 року, а для іноземців з посвідкою на проживання в Литві або в іншій країні ЄС, ЄЕЗ чи Шенгенської зони – з 1 грудня 2025 року. Таким чином, у громадян буде час на заміну старих документів на біометричні.

Винятком стануть громадяни РФ, які подорожують транзитом через Литву залізницею між Калінінградом і рештою території Росії.

"Ми приєднуємося до інших країн ЄС, які вже запровадили подібні обмеження. Біометричні паспорти складніше підробити, тому наші громадяни почуватимуться безпечніше", – заявив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Новий порядок свідчить, що у виняткових випадках громадянам РФ (представникам демократичних сил, опозиції, незалежних ЗМІ та громадянського суспільства) можуть дозволити в’їзд із небіометричним паспортом, якщо мета поїздки відповідає національним інтересам Литви.

Водночас такий дозвіл сам по собі не є гарантією в’їзду – Державна прикордонна служба прийматиме окреме рішення щодо кожного запиту громадянина РФ згідно з Кодексом Шенгенських кордонів.

Рішення ухвалено з огляду на те, що небіометричні закордонні паспорти РФ не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації. У них відсутні інтегровані у паспорт біометричні дані (відбитки пальців, зображення обличчя), які забезпечують надійну ідентифікацію, і тому їх легше підробити.

Рішення Литви відповідає праву ЄС та національному законодавству. Небіометричні паспорти РФ вже не визнають такі країни, як Данія, Чехія, Естонія, Франція та Ісландія.

Нагадаємо, з 3 травня у Литві набули чинності додаткові обмеження для громадян Росії, які передбачають втрату посвідки на проживання для тих осіб, які протягом трьох місяців без об'єктивних причин більш ніж один раз вирушать до РФ або Білорусі.

Нещодавно у литовському Сеймі запропонували внести законопроєкти, які забороняють громадянам Росії купувати житло поруч із військовими та стратегічними об'єктами.