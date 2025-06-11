Производство финских паспортов перемещают в Польшу

Производство бланков паспортов граждан Финляндии решили переместить в Польшу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ilta-Sanomat на основе комментариев от компании-производителя Thales.

По итогам переговоров, инициированных Thales еще в марте, производство бланков паспортов для финских граждан переместится на территорию Польши. В то же время персональные данные в бланки будут и дальше вноситься на территории Финляндии.

Вследствие этих изменений количество рабочих мест компании в Финляндии сократится на 160, там останется примерно 130 работников.

В Thales объяснили изменения удобством и оптимизацией, поскольку за последние годы существенно нарастили мощности производства в Польше. Внесением персональных данных, а также некоторой другой работой и дальше будет заниматься финский офис в Вантаа.

Изменение места изготовления бланков не должно повлиять на сроки выдачи паспортов.

Это уже не первая в истории ситуация, когда бланки для финских паспортов изготавливаются за рубежом. В частности, так было до 2017 года, когда они изготавливались в Нидерландах.

В 2016 году перед 100-летием независимости Финляндия обновила дизайн идентификационных карточек и паспортов граждан.

Напомним, Литва с 1 июня не признает небиометрические паспорта граждан РФ для въезда в страну.