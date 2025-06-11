У Греції викрили угруповання, яке продавало підробку Пікассо за 25 млн євро

Тринадцять осіб було заарештовано в результаті масштабної поліцейської операції в Афінах після того, як члени угруповання, яке займалося торгівлею підробками, спробували продати підроблену картину Пабло Пікассо за 25 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Операція, організована Департаментом захисту культурної спадщини та антикваріату поліції, відбулася в резиденції в Еллініко, де під прикриттям працювали таємні агенти, які видавали себе за покупців.

Підозрювані звернулися до бізнесмена, стверджуючи, що мають оригінал картини Пікассо, на якій зображена жіноча фігура. Діючи на підставі оперативної інформації, поліція провела операцію і заарештувала підозрюваних під час зустрічі. Влада також запобігла окремій спробі продажу двох підроблених творів, які приписуються Джексону Поллоку, картини Моне та трьох релігійних ікон, загальною вартістю 100 000 євро.

Під час подальших обшуків на складах у Панграті та Меніді було виявлено величезне сховище підроблених творів мистецтва та антикваріату. Серед вилучених предметів були підробки, нібито створені Ван Гогом, Теофілом, Гаїтісом і Царухісом; понад 2000 старовинних монет; релігійні ікони; та 66 000 євро готівкою.

Серед затриманих є художник, який раніше був заарештований у 2023 році за подібну справу. Поліція також виявила підроблені сертифікати автентичності, художні інструменти та документи, пов'язані з відомими колекціонерами та установами.

Розслідування триває, висунуто звинувачення у шахрайстві, підробці документів та порушенні законодавства про культурну спадщину.

Торік іспанська поліція заарештувала чоловіка, який, як стверджується, планував продати підроблену картину Леонардо да Вінчі в Італії за 1,3 мільйона євро.

А у 2021 році італійська поліція виявила копію "Спасителя світу" Леонардо да Вінчі 500-літньої давності.