В Греции разоблачили группировку, которая продавала подделку Пикассо за 25 млн евро

Тринадцать человек были арестованы в результате масштабной полицейской операции в Афинах после того, как члены группировки, которая занималась торговлей подделками, попытались продать поддельную картину Пабло Пикассо за 25 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Операция, организованная Департаментом защиты культурного наследия и антиквариата полиции, состоялась в резиденции в Эллинико, где под прикрытием работали тайные агенты, которые выдавали себя за покупателей.

Подозреваемые обратились к бизнесмену, утверждая, что имеют оригинал картины Пикассо, на которой изображена женская фигура. Действуя на основании оперативной информации, полиция провела операцию и арестовала подозреваемых во время встречи. Власти также предотвратили отдельную попытку продажи двух поддельных произведений, которые приписываются Джексону Поллоку, картины Моне и трех религиозных икон, общей стоимостью 100 000 евро.

Во время дальнейших обысков на складах в Панграте и Мениди было обнаружено огромное хранилище поддельных произведений искусства и антиквариата. Среди изъятых предметов были подделки, якобы созданные Ван Гогом, Теофилом, Гаитисом и Царухисом; более 2000 старинных монет; религиозные иконы; и 66 000 евро наличными.

Среди задержанных есть художник, который ранее был арестован в 2023 году за подобное дело. Полиция также обнаружила поддельные сертификаты подлинности, художественные инструменты и документы, связанные с известными коллекционерами и учреждениями.

Расследование продолжается, выдвинуты обвинения в мошенничестве, подделке документов и нарушении законодательства о культурном наследии.

В прошлом году испанская полиция арестовала мужчину, который, как утверждается, планировал продать поддельную картину Леонардо да Винчи в Италии за 1,3 миллиона евро.

А в 2021 году итальянская полиция обнаружила копию "Спасителя мира" Леонардо да Винчи 500-летней давности.