Зеленський про 18-й пакет санкцій ЄС: може бути сильнішим

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до більш рішучих санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го санкційного пакета.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі в середу.

За словами Зеленського, 18-й пакет санкцій проти Росії "може бути сильнішим, особливо в плані заходів проти російських нафтових танкерів та її фінансового сектору".

"Стеля" у 45 доларів на нафту краща, ніж 60, це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві", – сказав він.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

У Євросоюзі допустили, що навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, ЄС може це зробити самостійно.