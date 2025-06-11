В Угорщині дозволили призупиняти громадянство з міркувань "національної безпеки"

Парламент Угорщини у середу ухвалив законопроєкт, який дозволить призупиняти дію угорського громадянства людей із подвійним громадянством з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Законопроєкт щодо громадянства, внесений партією влади Угорщини "Фідес", підтримали 133 депутати, 48 проголосували проти, а ще шість – утрималися.

Згідно з документом, влада Угорщини зможе позбавляти громадянства людей з подвійним громадянством, якщо її угорське громадянство "становить загрозу громадському порядку, громадській безпеці або національній безпеці".

Загрозу, згідно з законопроєктом, може нести людина, яка служить у збройних силах іншої країни або є державним службовцем іноземної держави, "діє в інтересах іноземної держави або організації" або підозрюється чи була засуджена за тероризм.

Як зазначає Telex, призупинення угорського громадянства – абсолютно нове явище, яке потенційно суперечить Основному закону з його гарантіями захисту громадянства.

Зазначимо, що значна кількість громадян України отримали громадянство Угорщини в останні понад 10 років.

Законодавча ініціатива є останньою в низці кроків уряду Віктора Орбана, спрямованих проти громадянського суспільства Угорщини.

Серед них – законопроєкт, спрямований проти ЗМІ та неурядових організацій із іноземним фінансуванням, голосування за який було відкладене на тлі міжнародного тиску.