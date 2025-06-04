В Угорщині відклали голосування за скандальний законопроєкт проти незалежних ЗМІ

Партія влади Угорщини "Фідес" відклала парламентські дебати та голосування за законопроєкт, спрямований проти ЗМІ та неурядових організацій із іноземним фінансуванням.

Про це в коментарі порталу Index сказав голова фракції "Фідес" Мате Кочиш, повідомляє "Європейська правда".

Планувалось, що законопроєкт "про прозорість у суспільному житті" мав бути у четвер, 5 червня, розглянутий парламентським комітетом з питань законодавчої діяльності і вже наступного тижня – проголосований у парламенті.

Але тепер, за словами Кочиша, документ знімають з порядку денного комітету в четвер і він "не буде ухвалювати рішення з цього питання до літа".

Таке рішення лідер фракції "Фідес" пояснив тим, що серед депутатів усе ще тривають дискусії щодо законопроєкту, і до документа надійшло багато зауважень від професійних асоціацій.

"Я навіть не впевнений, що ми зможемо обговорити це питання під час поточної сесії парламенту, особливо з огляду на те, що члени фракції мають суттєві зауваження", – визнав Кочиш.

Нагадаємо, законопроєкт "про прозорість у суспільному житті" надасть угорському уряду право вносити до чорного списку організації, які "загрожують суверенітету Угорщини, використовуючи іноземне фінансування для впливу на суспільне життя".

Їм також буде заборонено отримувати пожертви через щорічну програму утримання 1% від доходу, яка є важливим джерелом доходу для некомерційних організацій в Угорщині. В уряді Угорщини не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".

Понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати заплановане законодавство Угорщини, спрямоване проти правозахисних груп та ЗМІ

Європейська комісія закликала Угорщину відкликати законопроєкт, пообіцявши вжити "необхідних заходів", якщо він буде ухвалений.

Читайте більше у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".