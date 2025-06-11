В Венгрии разрешили приостанавливать гражданство по соображениям "нацбезопасности"

Парламент Венгрии в среду принял законопроект, который позволит приостанавливать действие венгерского гражданства людей с двойным гражданством по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Законопроект о гражданстве, внесенный правящей партией Венгрии "Фидес", поддержали 133 депутата, 48 проголосовали против, а еще шесть – воздержались.

Согласно документу, власти Венгрии смогут лишать гражданства людей с двойным гражданством, если их венгерское гражданство "представляет угрозу общественному порядку, общественной безопасности или национальной безопасности".

Угрозу, согласно законопроекту, может нести человек, который служит в вооруженных силах другой страны или является государственным служащим иностранного государства, "действует в интересах иностранного государства или организации" или подозревается или был осужден за терроризм.

Как отмечает Telex, приостановление венгерского гражданства – абсолютно новое явление, которое потенциально противоречит Основному закону с его гарантиями защиты гражданства.

Отметим, что значительное количество граждан Украины получили гражданство Венгрии в последние более 10 лет.

Законодательная инициатива является последней в ряде шагов правительства Виктора Орбана, направленных против гражданского общества Венгрии.

Среди них – законопроект, направленный против СМИ и неправительственных организаций с иностранным финансированием, голосование за который было отложено на фоне международного давления.