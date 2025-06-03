ЗМІ: у Трампа хочуть, аби країни надали пропозиції щодо торговельних переговорів до 4 червня

Адміністрація американського президента Дональда Трампа хоче, щоб країни надали свої найкращі пропозиції щодо торговельних переговорів до середи, 4 червня, оскільки посадовці прагнуть прискорити перемовини з кількома партнерами перед самостійно встановленим крайнім терміном, який настане вже за п’ять тижнів.

Про це йдеться у проєкті листа до торговельних партнерів, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У документі, підготовленому офісом торговельного представника США видно, як Трамп планує завершити масштабні переговори з десятками країн, які розпочалися 9 квітня.

Саме тоді він призупинив дію своїх мит "до Дня визволення" на 90 днів – до 9 липня – після того, як фондові, облігаційні та валютні ринки зазнали різкого падіння через масштаб введених мит.

Цей документ свідчить про нагальність, із якою адміністрація прагне завершити угоди до встановленого терміну. Попри неодноразові запевнення радника Білого дому з економіки Кевіна Гассета, що кілька домовленостей майже готові, наразі одна угода була досягнута з основним торговельним партнером США – Великою Британією.

У проєкті США просять країни надати найкращі пропозиції в низці ключових сфер, зокрема щодо митних ставок і квот на імпорт американської промислової та сільськогосподарської продукції, а також плани усунення нетарифних бар’єрів.

Серед інших вимог – зобов’язання у сфері цифрової торгівлі, економічної безпеки, а також індивідуальні зобов’язання для кожної країни, згідно з листом.

Як пише агентство, США планують оцінити отримані відповіді впродовж кількох днів і запропонувати "можливу компромісну зону", яка може включати взаємні митні ставки.

Представник офісу торговельного представника США заявив агентству, що переговори тривають.

"Продуктивні переговори з багатьма ключовими торговельними партнерами відбуваються швидкими темпами. В інтересах усіх сторін підбити підсумки прогресу та оцінити подальші кроки", – сказав він.

Нагадаємо, 23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".

Вже 26 травня Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн.

Також варто зазначити, що 28 травня Суд міжнародної торгівлі США постановив, що президент США перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи проти усіх країн світу. Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.