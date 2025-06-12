Трамп анонсировал односторонние торговые условия для партнеров: "Принимайте или отказывайтесь"

Американский президент Дональд Трамп планирует направить письма торговым партнерам с односторонними тарифными ставками в течение одной-двух недель.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 11 июня, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что направит письма за "полторы-две недели", в которых сообщит страны, в чем заключается соглашение.

"В определенный момент мы просто разошлем письма. И, думаю, вы понимаете, это будет формат: вот такое соглашение – принимайте или отказывайтесь", – акцентировал американский президент.

На вопрос, готов ли он отложить дедлайн для стран, которые еще не заключили торговые соглашения с США, Трамп ответил, что такая возможность существует.

"Но я не думаю, что в этом будет необходимость", – добавил он.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Трамп, вероятно, отсрочит день начала действия повышенных тарифов для ряда торговых партнеров, чтобы дать больше времени на переговоры для заключения торговых соглашений.

Отметим, что недавно СМИ писали, что администрация Трампа хочет, чтобы страны предоставили свои лучшие предложения по торговым переговорам до 4 июня.

11 июня Трамп заявил, что федеральный апелляционный суд США разрешил использовать пошлины "для защиты от других стран".