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На борту Boeing 787, который упал после вылета в Лондон, было 53 британца и 7 португальцев

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Новости — Четверг, 12 июня 2025, 13:12 — Уляна Кричковская

Компания Air India заявила, что в самолете, который направлялся в Лондон и разбился сразу после взлета, находились более 50 британцев и семь португальцев.

Об этом компания сообщила в социальной сети Х, пишет "Европейская правда".

Air India подтвердила, что рейс AI171, который направлялся из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение после взлета. Известно, что самолет упал через 5 минут после взлета в жилом квартале.

 

Самолет Boeing 787-8 перевозил 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 – граждане Индии, 53 – граждане Великобритании, один – гражданин Канады и семеро – граждане Португалии.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Air India полностью сотрудничает с органами власти, которые расследуют этот инцидент.

В конце мая в Германии спортивный самолет врезался в дом, в результате аварии погибли 71-летняя пилотесса и местный житель.

В Греции на этой неделе немецкая туристка пострадала от потока воздуха из двигателя самолета на взлетной полосе.

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