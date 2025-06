На борту Boeing 787, который упал после вылета в Лондон, было 53 британца и 7 португальцев

Компания Air India заявила, что в самолете, который направлялся в Лондон и разбился сразу после взлета, находились более 50 британцев и семь португальцев.

Об этом компания сообщила в социальной сети Х, пишет "Европейская правда".

Air India подтвердила, что рейс AI171, который направлялся из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение после взлета. Известно, что самолет упал через 5 минут после взлета в жилом квартале.

Самолет Boeing 787-8 перевозил 242 пассажира и членов экипажа. Из них 169 – граждане Индии, 53 – граждане Великобритании, один – гражданин Канады и семеро – граждане Португалии.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Air India полностью сотрудничает с органами власти, которые расследуют этот инцидент.

Just heard about the absolutely HEARTBREAKING TRAGEDY of the Air India Flight AI171, Boeing 787 Dreamliner carrying an estimated 242 people from Ahmedabad to London Gatwick, crashing shortly after takeoff near Ahmedabad Airport. Precious lives hang in the balance in Meghaninagar… pic.twitter.com/GAildMfE0A