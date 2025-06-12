Поліція Індії: на борту літака, що впав після вильоту в Лондон, схоже, ніхто не вижив

В поліції індійського Ахмедабада, де зазнав аварії після зльоту пасажирський літак, який вилетів до Лондона, заявили, що в авіакатастрофі, схоже, ніхто не вижив.

Про це агентству Associated Press заявив комісар міської поліції Ахмедабада, повідомляє "Європейська правда".

"Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив", – повідомив комісар.

Він додав, що, оскільки літак розбився в житловому районі з офісами, "ймовірно, загинули також деякі місцеві жителі".

"Точна кількість жертв встановлюється", – сказав він.

Літак розбився опівдні, незабаром після зльоту з аеропорту Ахмедабада, на борту було понад 240 осіб.

Авіакомпанія Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії після зльоту. Відомо, що літак впав у житловому кварталі за 5 хвилин після зльоту.

На борту перебували понад 50 британців та сім португальців.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його думки зараз з пасажирами та родинами тих, хто летів рейсом Air India до аеропорту "Гатвік".