Полиция Индии: на борту самолета, упавшего после вылета в Лондон, похоже, никто не выжил

В полиции индийского Ахмедабада, где потерпел крушение после взлета пассажирский самолет, вылетевший в Лондон, заявили, что в авиакатастрофе, похоже, никто не выжил.

Об этом агентству Associated Press заявил комиссар городской полиции Ахмедабада, сообщает "Европейская правда".

"Похоже, что в авиакатастрофе никто не выжил", – сообщил комиссар.

Он добавил, что, поскольку самолет разбился в жилом районе с офисами, "вероятно, погибли также некоторые местные жители".

"Точное количество жертв устанавливается", – сказал он.

Самолет разбился в полдень, вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабада, на борту было более 240 человек.

Авиакомпания Air India подтвердила, что рейс AI171, следовавший из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение после взлета. Известно, что самолет упал в жилом квартале через 5 минут после взлета.

На борту находились более 50 британцев и семь португальцев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его мысли сейчас с пассажирами и семьями тех, кто летел рейсом Air India в аэропорт "Гатвик".