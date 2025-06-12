Італії знадобиться 10 років, щоб довести витрати на оборону до нових цілей НАТО – глава МЗС

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країні потрібно "щонайменше 10 років", щоб збільшити видатки на оборону та виконати нові цілі НАТО.

Заяву італійського міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Таяні, угода щодо нового рівня витрат на оборону може бути ухвалена найближчим часом.

"Я вірю, що ми можемо добре попрацювати з НАТО і прибути на саміт у Гаазі з попередньо узгодженою угодою, щоб НАТО міг продемонструвати свою єдність", – сказав він.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

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