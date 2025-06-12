Италии понадобится 10 лет, чтобы довести расходы на оборону до новых целей НАТО – глава МИД

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его стране нужно "как минимум 10 лет", чтобы увеличить расходы на оборону и выполнить новые цели НАТО.

Заявление итальянского министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Таяни, соглашение о новом уровне расходов на оборону может быть принято в ближайшее время.

"Я верю, что мы можем хорошо поработать с НАТО и прибыть на саммит в Гааге с предварительно согласованным соглашением, чтобы НАТО могло продемонстрировать свое единство", – сказал он.

Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода стран НАТО к оборонным расходам в размере не менее 5% ВВП, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантике.

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