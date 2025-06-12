Європейська рада 26-27 червня обговорить завершення війни та шлях України й Молдови до ЄС

Засідання Європейської ради 26-27 червня, в якому візьмуть участь лідери усіх 27 держав Європейського Союзу, обговорить мирний процес в Україні, а також шлях України та Молдови до членства у ЄС.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти до лідерів ЄС, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Лідери ЄС 25-27 червня обговорять, як завершити війну в Україні, та приділять увагу шляху України та Молдови до членства в ЄС.

Варто зауважити, що Україна та Молдова та їхні європейські перспективи згадані у листі окремо.

"Україна є непохитною у зусиллях, спрямованих на забезпечення реального мирного процесу. І ЄС залишатиметься таким же непохитним у підтримці України. Наша мета залишається незмінною – покласти край російській агресивній війні та побудувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні, заснований на принципах Статуту ООН та міжнародного права", – йдеться у листі Кошти очільникам держав-членів ЄС.

Він наголосив, що лідери ЄС будуть "аналізувати швидкозмінний дипломатичний контекст, продовжувати роботу щодо підтримки з боку ЄС та обговорювати шлях України до членства в ЄС".

Кошта повідомив, що у порядку денному Європейської ради також буде "підтримка з боку ЄС Республіки Молдова та процесу її вступу до ЄС".

Нагадаємо, що в ЄС розглядали можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України, на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала таку ініціативу "неконструктивною".

Міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока 27 травня заявив, що Угорщина продовжить блокувати вступ України до ЄС через шпигунські скандали.

Детально читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.