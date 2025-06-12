Европейский совет 26-27 июня обсудит завершение войны и путь Украины и Молдовы в ЕС

Заседание Европейского совета 26-27 июня, в котором примут участие лидеры всех 27 государств Европейского Союза, обсудит мирный процесс в Украине, а также путь Украины и Молдовы к членству в ЕС.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Кошты к лидерам ЕС, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры ЕС 25-27 июня обсудят, как завершить войну в Украине, и уделят внимание пути Украины и Молдовы к членству в ЕС.

Стоит отметить, что Украина и Молдова и их европейские перспективы упоминаются в письме отдельно.

"Украина непоколебима в усилиях, направленных на обеспечение реального мирного процесса. И ЕС будет оставаться таким же непоколебимым в поддержке Украины. Наша цель остается неизменной – положить конец российской агрессивной войне и построить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН и международного права", – говорится в письме Кошты главам государств-членов ЕС.

Он подчеркнул, что лидеры ЕС будут "анализировать быстро меняющийся дипломатический контекст, продолжать работу по поддержке со стороны ЕС и обсуждать путь Украины к членству в ЕС".

Кошта сообщил, что в повестке дня Европейского совета также будет "поддержка со стороны ЕС Республики Молдова и процесса ее вступления в ЕС".

Напомним, что в ЕС рассматривали возможность продолжения процесса вступления Молдовы, отделив ее от Украины, на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала такую инициативу "неконструктивной".

Министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока 27 мая заявил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионских скандалов.

Подробно читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.