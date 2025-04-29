Стефанішина: "неконструктивно" допускати розділення України та Молдови на шляху до ЄС

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина критично прокоментувала припущення єврокомісарки Марти Кос про те, що Україна та Молдова можуть бути розділені в процесі вступу до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Стефанішина надала агентству "Інтерфакс-Україна".

Віцепремʼєрка підкреслила, що наразі перебуває у Будапешті, аби сприяти вирішенню проблемних питань, через які Угорщина нині блокує рух України в ЄС.

"Це не простий діалог, однак Україна налаштована знайти рішення, які дозволять розблокувати процес перемовин. Тому вважаю заяви про можливість ухвалення рішення щодо Молдови (без України. – Ред.) під час мого візиту до Будапешта неконструктивними", – сказала вона.

Такою була реакція Стефанішиної на слова єврокомісарки з розширення Марти Кос про те, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України.

Також Стефанішина зазначила, що на 1 травня запланована її телефонна розмова з Кос, де планується порушити згадане питання.

Як відомо, Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів про вступ України до ЄС, посилаючись нібито на проблеми з угорською нацменшиною.

Нещодавно джерела "Європейської правди" повідомляли, що якщо Угорщина продовжуватиме блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова, яка розпочала перемовини одночасно і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), може зробити це раніше.