У Литві не бачать сенсу вводити санкції проти Росії та Білорусі самостійно

Якщо Європейський Союз не продовжить економічні санкції проти Росії та Білорусі, Литві немає сенсу вводити такі санкції самостійно.

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Нам потрібне регіональне рішення щодо секторальних санкцій. Якщо ми не маємо регіонального рішення, секторальні санкції не мають сенсу", – заявив прем'єр-міністр журналістам у Сеймі в четвер.

У такому випадку, додав він, такі санкції будуть неефективними, завдадуть економічного збитку і не дадуть бажаного результату.

"Ось чому нам потрібно домовитися про них або принаймні обговорити, якщо є обставини, за яких країни регіону готові прийняти секторальні обмеження", – сказав він.

Якщо ЄС не продовжить економічні санкції, а Литва не досягне згоди з сусідами щодо їх застосування, Литва не вводитиме обмеження самостійно, заявив Палуцкас.

Раніше цього дня литовські законодавці відклали дебати щодо пропозиції уряду про можливість введення національних економічних санкцій проти Росії та Білорусі.

Поправки до Закону про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України були ініційовані Міністерством закордонних справ і схвалені урядом.

Законопроєкт дозволить уряду Литви ввести два види санкцій: заморожування активів і секторальні обмеження.

В обох випадках перелік осіб і компаній, що підпадають під санкції, буде складений Кабінетом міністрів.

За інформацією МЗС, ці обмежувальні заходи будуть застосовані лише в крайньому разі, якщо ЄС призупинить санкції проти Росії та Білорусі або якщо країни-члени не досягнуть згоди щодо їх продовження.

Вільнюс хоче, щоб інші члени ЄС, що межують з Росією або Білоруссю, у такому випадку прийняли аналогічні національні заходи. Це запобігатиме ввезенню товарів з цих двох країн на територію спільноти суходолом.

З 24 лютого 2022 року, коли Москва розпочала масштабне вторгнення в Україну, ЄС прийняв 17 пакетів санкцій проти Росії. Ці санкції спрямовані як проти конкретних осіб, так і проти економічних секторів та компаній Кремля.

Литва також ввела національні санкції проти громадян Росії та Білорусі. Вони включають обмеження на в'їзд, обмеження на видачу дозволів на проживання та додаткові перевірки безпеки для тих, хто прибуває з-за меж ЄС.

Громадянам Росії та Білорусі також заборонено ввозити або вивозити українську валюту до Литви, а також заборонено ввезення сільськогосподарських продуктів та кормів, що походять з Росії або Білорусі.

Громадянам Росії без дозволу на проживання заборонено купувати нерухомість у Литві.

Нагадаємо, у вівторок Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Варто зауважити, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".