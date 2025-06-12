В Литве не видят смысла вводить санкции против России и Беларуси самостоятельно

Если Европейский Союз не продлит экономические санкции против России и Беларуси, Литве нет смысла вводить такие санкции самостоятельно.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Нам нужно региональное решение по секторальным санкциям. Если у нас нет регионального решения, секторальные санкции не имеют смысла", – заявил премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.

В таком случае, добавил он, такие санкции будут неэффективными, нанесут экономический ущерб и не дадут желаемого результата.

"Вот почему нам нужно договориться о них или по крайней мере обсудить, если есть обстоятельства, при которых страны региона готовы принять секторальные ограничения", – сказал он.

Если ЕС не продлит экономические санкции, а Литва не достигнет согласия с соседями по их применению, Литва не будет вводить ограничения самостоятельно, заявил Палуцкас.

Ранее в этот день литовские законодатели отложили дебаты по предложению правительства о возможности введения национальных экономических санкций против России и Беларуси.

Поправки к Закону об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины были инициированы Министерством иностранных дел и одобрены правительством.

Законопроект позволит правительству Литвы ввести два вида санкций: замораживание активов и секторальные ограничения.

В обоих случаях перечень лиц и компаний, подпадающих под санкции, будет составлен Кабинетом министров.

По информации МИД, эти ограничительные меры будут применены только в крайнем случае, если ЕС приостановит санкции против России и Беларуси или если страны-члены не достигнут согласия о их продлении.

Вильнюс хочет, чтобы другие члены ЕС, граничащие с Россией или Беларусью, в таком случае приняли аналогичные национальные меры. Это предотвратит ввоз товаров из этих двух стран на территорию сообщества по суше.

С 24 февраля 2022 года, когда Москва начала масштабное вторжение в Украину, ЕС принял 17 пакетов санкций против России. Эти санкции направлены как против конкретных лиц, так и против экономических секторов и компаний Кремля.

Литва также ввела национальные санкции против граждан России и Беларуси. Они включают ограничения на въезд, ограничения на выдачу видов на жительство и дополнительные проверки безопасности для тех, кто прибывает из-за пределов ЕС.

Гражданам России и Беларуси также запрещено ввозить или вывозить украинскую валюту в Литву, а также запрещен ввоз сельскохозяйственных продуктов и кормов, происходящих из России или Беларуси.

Гражданам России без вида на жительство также запрещено покупать недвижимость в Литве.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обходу санкций.

Стоит отметить, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".