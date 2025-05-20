Чехія та Україна домовилися співпрацювати у підготовці пілотів F-16

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава уряду Чехії Петр Фіала домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі прем’єр-міністрів, яка відбулася 20 травня, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

Під час зустрічі прем’єрів 20 травня в Ужгороді вони домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16 та інших типів літаків і вертольотів.

Зазначається, що ця домовленість буде супроводжуватися розбудовою симуляційних потужностей та проведення тренувань в Україні та Чехії.

У заяві наголосили, що підготовка буде здійснюватися також для технічного наземного персоналу через реалізацію конкретних проєктів з модернізації.

Також прем'єри підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Шмигаль та Фіала підтвердили важливість посилення співпраці між оборонною промисловістю України та Чехією через спільні зусилля, ліцензування технологій відповідно до цілей та механізмів, викладених у плані "Readiness 2030", а також співробітництво на третіх ринках.

Нагадаємо, 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

Через кілька днів стало відомо, що Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.