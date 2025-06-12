Reuters: в G7 готовы снизить потолок цен на российскую нефть даже без США

Большинство стран "Группы семи" готовы снизить так называемый потолок цен на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этой инициативы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентство Reuters узнало от четырех информированных источников.

По словам собеседников Reuters, ЕС и Великобритания готовы возглавить инициативу по снижению "потолка цен" на российскую нефть и действовать самостоятельно – при поддержке других европейских стран G7 и Канады.

Источники агентства говорят, что пока неизвестно, какое решение примут по этому вопросу США, а также Япония.

"Европейские страны настаивают на снижении ограничения цены на нефть с 60 до 45 долларов. Есть позитивные сигналы от Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы используем G7, чтобы попытаться привлечь США", – сказал Reuters один из источников.

Как пояснили собеседники агентства, поддержка Вашингтона для снижения "потолка цен" не является необходимой из-за доминирования Британии на мировом рынке страхования морских перевозок и влияние ЕС на западный флот нефтяных танкеров.

Однако поддержка США важна, когда речь идет о платежах за нефть в долларах и их банковской системе.

Как сообщала "Европейская правда", в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снижения верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.