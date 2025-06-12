У Норвегії розширять підстави для носіння поліцейськими вогнепальної зброї

Парламентська більшість у Норвегії підтримала пропозиції уряду, які дозволять поліцейським носити вогнепальну зброю в більшій кількості випадків, ніж передбачає закон нині.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

У четвер чотири партії парламенту Норвегії підтримали пропозицію уряду меншості, який сформувала Лейбористська партія, про розширення підстав для озброєння поліції.

Наразі норвезька поліція може носити зброю лише протягом обмеженого періоду та за особливих обставин. Зазвичай поліцейські неозброєні, хоча можуть перевозити зброю в багажнику автомобіля.

Але норвезький уряд вирішив змінити це з огляду на поступове зростання рівня злочинності в країні.

Згідно з підтриманими змінами до закону про поліцію Норвегії, які ще мають бути проголосовані, поліцейські зможуть носити вогнепальну зброю на постійній основі.

Водночас умови та масштаби озброєння поліцейських будуть визначати керівники відділків поліції залежно від місцеперебування правоохоронців, часу та завдання, уточнює NRK.

Міністерство юстиції Норвегії прагне, аби відповідні законодавчі зміни набули чинності вже у 2026 році.

Як повідомлялось, Швеція та Норвегія планують завершити будівництво спільної поліцейської дільниці в районі митного пункту Магнормоен восени 2025 року.